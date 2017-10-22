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Виктор Гончаренко: никакого давления на ЦСКА из-за неудачной серии с "Зенитом" нет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда подошла к матчу 14-го тура чемпионата России против "Зенита" в лучшем состоянии, чем к игре против "Базеля" в Лиге чемпионов.

"Надо быстро забывать прошедшие матчи. Когда много играешь, надо быстро делать выводы и идти дальше. Думаю, мы свою игру улучшили, ведь травмированные перед "Базелем" футболисты получили игровую практику.

Никакого давления на ЦСКА из-за неудачной серии с "Зенитом" нет. Самое главное то, в каком состоянии подходит команда. У нас состояние хорошее. Лучше, чем перед "Базелем", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:39
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
11 минут матча!
Кони ваще охамели??
Веселая будет игра!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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