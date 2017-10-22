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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: никакого давления на ЦСКА из-за неудачной серии с "Зенитом" нет
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда подошла к матчу 14-го тура чемпионата России против "Зенита" в лучшем состоянии, чем к игре против "Базеля" в Лиге чемпионов.
"Надо быстро забывать прошедшие матчи. Когда много играешь, надо быстро делать выводы и идти дальше. Думаю, мы свою игру улучшили, ведь травмированные перед "Базелем" футболисты получили игровую практику.
Никакого давления на ЦСКА из-за неудачной серии с "Зенитом" нет. Самое главное то, в каком состоянии подходит команда. У нас состояние хорошее. Лучше, чем перед "Базелем", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
"Надо быстро забывать прошедшие матчи. Когда много играешь, надо быстро делать выводы и идти дальше. Думаю, мы свою игру улучшили, ведь травмированные перед "Базелем" футболисты получили игровую практику.
Никакого давления на ЦСКА из-за неудачной серии с "Зенитом" нет. Самое главное то, в каком состоянии подходит команда. У нас состояние хорошее. Лучше, чем перед "Базелем", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол".
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