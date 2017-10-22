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"Гуанчжоу Эвергранд" - чемпион Китая седьмой год подряд

"Гуанчжоу Эвергранд" досрочно стал чемпионом Китая.

В матче 28-го тура клуб разгромил "Гуйчжоу Чжичжэн" и стал недосягаем для конкурентов. Для "Эвергранд" это седьмое чемпионство подряд.

Второе место в чемпионате занял "Шанхай Шанган".
Сегодня, 17:05
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