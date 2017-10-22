"Гуанчжоу Эвергранд" - чемпион Китая седьмой год подряд

"Гуанчжоу Эвергранд" досрочно стал чемпионом Китая.В матче 28-го тура клуб разгромил "Гуйчжоу Чжичжэн" и стал недосягаем для конкурентов. Для "Эвергранд" это седьмое чемпионство подряд.Второе место в чемпионате занял "Шанхай Шанган".