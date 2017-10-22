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"Спартак-2" одержал победу над "Тюменью"

"Спартак-2" победил "Тюмень" со счетом 3:1 в матче 19-го тура ФНЛ.

19 тур

"Спартак-2" - "Тюмень" 3:1

Голы: Нимели, 27, Ломовицкий, 36, Сакала, 73, Лешонок, 88

"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Рассказов, Мамин, Лихачёв (Хомуха, 85), Щербаков, Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 74), Сакала, Нимели (Самбу, 82)

"Тюмень": Обухов, Шакуро, Гузь, Мурачёв (Павленко, 57), Маслов, Богатырев (Ставпец, 65), Рябокобыленко (Чуканов, 46), Лешонок, Чудин, Саламатов, Юсупов

Предупреждения: Гузь, 15
Теги: Спартак-2 Тюмень
Сегодня, 17:06
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