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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак-2" одержал победу над "Тюменью"
"Спартак-2" победил "Тюмень" со счетом 3:1 в матче 19-го тура ФНЛ.
19 тур
"Спартак-2" - "Тюмень" 3:1
Голы: Нимели, 27, Ломовицкий, 36, Сакала, 73, Лешонок, 88
"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Рассказов, Мамин, Лихачёв (Хомуха, 85), Щербаков, Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 74), Сакала, Нимели (Самбу, 82)
"Тюмень": Обухов, Шакуро, Гузь, Мурачёв (Павленко, 57), Маслов, Богатырев (Ставпец, 65), Рябокобыленко (Чуканов, 46), Лешонок, Чудин, Саламатов, Юсупов
Предупреждения: Гузь, 15
19 тур
"Спартак-2" - "Тюмень" 3:1
Голы: Нимели, 27, Ломовицкий, 36, Сакала, 73, Лешонок, 88
"Спартак-2": Терёшкин, Сокол, Рассказов, Мамин, Лихачёв (Хомуха, 85), Щербаков, Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 74), Сакала, Нимели (Самбу, 82)
"Тюмень": Обухов, Шакуро, Гузь, Мурачёв (Павленко, 57), Маслов, Богатырев (Ставпец, 65), Рябокобыленко (Чуканов, 46), Лешонок, Чудин, Саламатов, Юсупов
Предупреждения: Гузь, 15
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