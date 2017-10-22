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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в центральном матче 14-го тура РФПЛ
Центральный матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" завершился нулевой ничьей.
Чемпионат России
14 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 69), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 90), Кучаев
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 68), Кокорин, Полоз (Дзюба, 59)
Предупреждения: Васин, 5, Фернандес, 14, Акинфеев, 15, А. Березуцкий, 34, Мевля, 36, Ригони, 45, Дзюба, 66, Натхо, 66, Паредас, 66
Чемпионат России
14 тур
ЦСКА - "Зенит" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 69), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 90), Кучаев
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 68), Кокорин, Полоз (Дзюба, 59)
Предупреждения: Васин, 5, Фернандес, 14, Акинфеев, 15, А. Березуцкий, 34, Мевля, 36, Ригони, 45, Дзюба, 66, Натхо, 66, Паредас, 66
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