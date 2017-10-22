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ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в центральном матче 14-го тура РФПЛ

Центральный матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" завершился нулевой ничьей.

Чемпионат России

14 тур

ЦСКА - "Зенит" 0:0

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 69), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 90), Кучаев

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони (Краневиттер, 68), Кокорин, Полоз (Дзюба, 59)

Предупреждения: Васин, 5, Фернандес, 14, Акинфеев, 15, А. Березуцкий, 34, Мевля, 36, Ригони, 45, Дзюба, 66, Натхо, 66, Паредас, 66
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 18:27
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94
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№94 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:58) #
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Цитата: капля никотина
Полное уныние - эталонное.

эталонное 1-5 пищевика было веселее.
Регистрация: 25.02.2016
№93 Написал: grisha (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Печально одно - что спартак на шестом , а не десятом месте ((((
Регистрация: 19.04.2017
№92 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Похоже, ты выиграл конкурс на самый ипанутый коммент
Это ты предысторию не знаешь: " Оголтелая бомжиха Зинаида,обозревая окрестности и находящиеся в этих окрестностях мусорные контейнера ,неожиданно выскребла со дна оного своими , давно не видавшими ножниц когтями ,книгу..,"Граф Монтекристо" - осилила название Зинка..Граф..,граф..,что-то знакомое пробуравило мозжечок бомжихи.. - нет ,это не из наших словьёв ,культурно - нах -столичных.. - это конское..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№91 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:46) #
  • 0
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online

Цитата: Пивовед
и про всё это только 89 комментариев ?

Говнофутболу - говнопаству.

Приличным людям тут - только в бахилах, и осторожно поднимая ноги, перешагивая. Пусть месят эти пустые пузыри, собирают в банку вакуум.

Полное уныние - эталонное.
Регистрация: 3.03.2007
№90 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
капля никотина,
Это ты о вчерашнем матче?Уважаю честную самокритику
Регистрация: 24.05.2017
№89 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:37) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
йоу!
два гранда сошлись сегодня на поле брани !
богатыри былинные в сече невиданной, в рубке безжалостной !

и про всё это только 89 комментариев ? laughing smile

при том, что наша ничья вчера с Амкаром 158 комментов набрала..

видать, в сегодняшней бойне все 15 миллионов красно-сине-голубых обозников и и полегли.. laughing


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№88 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:36) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Победила еврейская краснознаменнаясизоголубая конебомжовская дружба. Тренд нынче
Регистрация: 30.08.2009
№87 Написал: grisha (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
5-1 , сэр

Традиция, но не сэр, разговаривающий с быдлом - таких сэров не бывает, только серы
Регистрация: 19.04.2017
№86 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: капля никотина

И нолики - дымными колечками

вчера хвейерверк голов на чпок-арене наблюдали, пищевик аж целых три раза в ворота попал
Регистрация: 25.02.2016
№85 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: капля никотина
Не разочаровали - молодцы.

5-1 , сэр. Просто и со вкусом, в ноябре поговорим у кого дымные колечки и разорванные красные труселя.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№84 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:29) #
  • -7
  •  (11)
online

Старый, добрый, классический говнофутбол. Бездонная безнадежность противостояния автобуса и парохода.

И нолики - дымными колечками из голубой трубы.

Не разочаровали - молодцы.
Регистрация: 3.03.2007
№83 Написал: попа жопа (Сегодня, 19:26) #
  • -4
  •  (6)
online

как и говорил -товарняк к сожалению в пользу народных и локо confused
Регистрация: 21.10.2017
№82 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Игра хорошая, но футбол неинтересный. Много борьбы и грубости, мало игры и эстетики.


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№81 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:09) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Скажу больше, он в нём даже служил. в 1988-м году.

Ты настолько туп, что даже не знаешь ГДЕ служил Карпин.
Учи матчасть!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№80 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:09) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: GPS
Сегодня увидел настоящую чемпионскую игру Зины.. Это не конкуренты слабы, это пьяная ш***а, развращенная деньгами, с берегов Невы так сильна!

Ты ошибся пидор! Это не чемпион так силен а судья, который не ставит очевидные пенальти в ваши ворота)

и не даёт прямую красную шлюбе за подлый удар Вернблуму в спину.

Цитата: darmidon 7
Цитата: mustang
игра была равна-играли два г.а
так как амкар больше никто не садится всей командой в свою штрафную

Самокритично про вчерашнюю игру


да никто ваше Динамо не обсуждает за ненадобностью оного.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№79 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:06) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: Scooter
А с точки зрения таблицы - мерседес не уходит от погони,
Её трахает узник замка ИФ!

Похоже, ты выиграл конкурс на самый ипанутый коммент


--------------------
КР - последняя надежда спартака
Регистрация: 12.08.2012
№78 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:04) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: molot327
Ведь столько лет в нем играл!

Скажу больше, он в нём даже служил. в 1988-м году.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№77 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mustang
игра была равна-играли два г.а

Два г.а могут быть только в том случае, когда одно г.о (самое главное!) является спамом.
ТАК Валера сказал... А он в г.е разбирается. Ведь столько лет в нем играл!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№76 Написал: grisha (Сегодня, 19:01) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лодыгин удивил - полгода учёбы и не пропустил гол, может, и до Амкара вырастет, если продолжит учёбу
Сомнительная ничейка - мы были лучше
Регистрация: 19.04.2017
№75 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:00) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
если конскую оборону вместе с наследником возьмут на чм -позорище будет на многие поколения
Иногда они возвращаются.. бесконечно.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№74 Написал: darmidon 7 (Сегодня, 18:58) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: mustang
игра была равна-играли два г.а
так как амкар больше никто не садится всей командой в свою штрафную

Самокритично про вчерашнюю игру
Регистрация: 5.08.2016
№73 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:58) #
  • +9
  •  (19)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mustang
если конскую оборону вместе с наследником возьмут на чм

Ну, не свинскую же оборону вместе с целователем штанг брать на ЧМ.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№72 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:57) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Scooter
А с точки зрения таблицы - мерседес не уходит от погони,
Её трахает узник замка ИФ!


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№71 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:57) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Сегодня увидел настоящую чемпионскую игру Зины.. Это не конкуренты слабы, это пьяная ш***а, развращенная деньгами, с берегов Невы так сильна!

Ты ошибся пидор! Это не чемпион так силен а судья, который не ставит очевидные пенальти в ваши ворота)
Регистрация: 24.04.2009
№70 Написал: mustang (Сегодня, 18:56) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
если конскую оборону вместе с наследником возьмут на чм -позорище будет на многие поколения
Регистрация: 23.12.2015
№69 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 18:55) #
  • +12
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Рубка была знатная, тяжёлая, но самой игры как таковой не было; отдельные всплески и тех и других. Ничьей конечно же не довольны и те и другие. А с точки зрения таблицы - мерседес не уходит от погони, завтра паровоз вполне может с ним поравняться. И удивило отсутствие красных карточек ..... начало было в этом плане многообещающим.
Регистрация: 22.02.2013
№68 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:54) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Надо нападающего,забивать вообще некому
Новый демотиватор: "Будь мужиком ,блеать - поставь Васина в нападение! )"


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№67 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (14)
online

Цитата: Халк
Абсолютная беззубость цска в атаке

что-то зинкиных зубов в атаке тоже не видно, хотя денег на их протезирование потратили немеряно.
Регистрация: 25.02.2016
№66 Написал: Николай Богачев СПб (Сегодня, 18:52) #
  • +4
  •  (10)

Посмотрел футбол будущего в исполнении цска. Этакую комбинацию футбола, волейбола и каратэ.
Регистрация: 5.06.2015
№65 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У наших игровой спад, или, что называется, функциональная яма. Нет команд, которые бы провели весь сезон ровно. Больше комментировать нечего.

Я бы добавил... в этой яме все наши клубы... кто то по колено... кто то по пояс... весной все по шею увязнем....
Регистрация: 21.10.2013
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