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Леонардо Бонуччи был удален после просмотра видеоповтора

Судья удалил защитника "Милана" Леонардо Бонуччи после просмотра видеоповтора в матче 9-го тура Серии А против "Дженоа".

Арбитр посчитал, что Бонуччи умышленно ударил защитника "Дженоа" Алеандро Рози локтем в лицо.
Теги: Бонуччи Милан Дженоа
Сегодня, 18:39
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