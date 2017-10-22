Леонардо Бонуччи был удален после просмотра видеоповтора

Судья удалил защитника "Милана" Леонардо Бонуччи после просмотра видеоповтора в матче 9-го тура Серии А против "Дженоа".Арбитр посчитал, что Бонуччи умышленно ударил защитника "Дженоа" Алеандро Рози локтем в лицо.