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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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«Енисей» доминирует, «Крылья Советов» теряют очки, а Павлов удачно дебютирует в «Роторе». Обзор 19-го тура ФНЛ (3)
Леонардо Бонуччи был удален после просмотра видеоповтора
Судья удалил защитника "Милана" Леонардо Бонуччи после просмотра видеоповтора в матче 9-го тура Серии А против "Дженоа".
Арбитр посчитал, что Бонуччи умышленно ударил защитника "Дженоа" Алеандро Рози локтем в лицо.
Арбитр посчитал, что Бонуччи умышленно ударил защитника "Дженоа" Алеандро Рози локтем в лицо.
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