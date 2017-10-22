Опрос:

Новости партнеров

"Урал" о ничьей ЦСКА и "Зенита": приятно, когда конкуренты теряют очки

Пресс-служба "Урала" в Твиттере отреагировала на результат матча 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0), отметив, что в клубе рады результату.

Напомним, "Урал" после сегодняшней победы над "Ахматом" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Зенит" находится на первом месте (29 очков), а ЦСКА - третий (25 очков).

Теги: Урал ЦСКА Спартак
Сегодня, 19:20
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 19:28) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В 15 туре со своим конкурентом встретитесь!
Регистрация: 21.08.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.