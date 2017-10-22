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"Атлетико" на выезде обыграл "Сельту"

"Атлетико" выиграл у "Сельты" в матче девятого тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 28-й минуте забил Кевин Гамейро.

Чемпионат Испании

9 тур

"Сельта" - "Атлетико" М 0:1

Гол: Гамейро, 28

"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Гомес, Кабраль (Мор, 72), Эрнандес, Васс (Гвидетти, 72), Лоботка, Гомес, Аспас, Систо

"Атлетико" М: Облак, Хуанфран, Эрнандес, Савич, Годин, Габи (Хименес, 66), Тейе, Сауль, Корреа (Филипе Луис, 82), Гризманн, Гамейро (Гайтан, 60)

Предупреждения: Савич, 16, Габи, 57, Кабраль, 71, Эрнандес, 82, Хуанфран, 89, Томас, 90+3
Теги: Сельта Атлетико
Сегодня, 19:21
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