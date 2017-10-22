Два месяца без побед? Теперь уже нет



Чемпионат России

14 тур



"Анжи" – "Арсенал" 3:2 Чемпионат России14 тур

Голы: Самарджич, 7', Хубулов (с пенальти), 49', Гулиев, 64' - Ткачев, 40', Джорджевич, 65'

"Анжи" в седьмом матче подряд пропустил не менее двух голов, но сегодня это не помешало ему одержать победу, которая стала для него первой с 25 августа.рассказывает о том, как обидчик "Краснодара" и "Зенита" не устоял под натиском подопечных Скрипченко.Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Бакаев (Гулиев, 46'), Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 69'), Прудников (Кацаев, 90'), МаркеловГабулов, Комбаров, Беляев, Сунзу (Григалава, 34'), Альварес, Горбатенко, Ткачёв (Шевченко, 83'), Боурчану, Максимов (Расич, 83'), Джорджевич, КангваСамарджич, 83' - Ткачев, 78', Комбаров, 90+3'Битва с легендарным бэкграундом в Екатеринбурге и дуэль сильнейших клубов России последних лет абсолютно померкла по сравнению с заключительным матчем воскресной программы 14-го тура. "Арсенал" после сенсационных побед над "Краснодаром" и "Зенитом" ворвался в самый центр турнирной таблицы, убедив всех в крепости своей обороны, остроте контратак и отсутствии какого-либо смущения перед топ-клубами. Но "Анжи" таковым на данный момент не является, а потому возникал вопрос - смогут ли подопечные Божовича должным образом настроиться на аутсайдера, который недавно отобрал очки у "Спартака" и у "Зенита"?Мы ведь помним, что ранее в этом сезоне "туляки" чаще неудачно играли против равных себе по классу соперников. В частности, они уступали "Уфе", "Амкару", "Тосно". Хотя команда Скрипченко, при всем к ней уважении, откровенно слабее вышеперечисленных представителей Премьер-Лиги. "Махачкалинцы" безумно много пропускают - в предыдущих шести матчах минимум по 2 гола. При этом практически два месяца они не побеждали. И здесь уже возникал другой вопрос - а сможет ли "Анжи" в домашней встрече наконец-то прервать обе серии?Несмотря на ошибки в прошлом туре, место в ворота дагестанских "орлов" сегодня вновь занял Гиорги Лория. Оставив нетронутой позицию вратаря, Скрипченко все решения о смене стартового состава связал с полевыми игроками. Вне основы остались все те парни, которых тренер менял по ходу предыдущей встречи - Данченко, Кацаев и Яковлев. Искать в этом скрытый подтекст не стоит, поскольку главный тренер "махачкалинцев" объяснил перестановки повреждениями. Божович, в свою очередь, сделал два изменения, которые были крайне предсказуемым - Максимов заменил дисквалифицированного Чаушича, Джорджевич был возвращен на поле после того, как пропустил матч из-за условий арендного соглашения с "Зенитом".Нельзя сказать, что "Арсенал" начал игру с шапкозакидательским настроением, но "Анжи" сделал это более активно. Уже к седьмой минуте хозяева заработали три угловых, последний из которых привел к голу в ворота Габулова. Причем, не обошлось без помощи самого вратаря, неловко отбившего подачу с угла поля прямо в спину Самарджича. Именно от этой части тела словенского защитника мяч залетел в сетку. Спустя порядка 200 секунд "махачкалинцы" могли удвоить свое преимущество, но Полуяхтов в борьбе с Сунзу в пределах штрафной не смог нанести прицельный удар. Кстати говоря, в этом эпизоде защитник "Арсенала" получил травму, из-за которой вскоре был вынужден замениться.После завершения четверти часа "Анжи" перестал активничать у чужих владений, сконцентрировавшись на обороне. Тула такой сценарий с удовольствием приняла и пошла отыгрываться. Вот уже Лории пришлось вступать в игру, выручая свою команду после неплохих попыток забить в исполнении Максимова и Кангва. Впрочем, при нарастающем давлении гостей грузинскому голкиперу было все труднее удерживать ноль в графе с пропущенными голами.Логическое завершение массивного наступления "Арсенала" случилось незадолго до перерыва. Комбаров передачей с правого нашел в центре штрафной Ткачева, который мощным выстрелом поразил ближний верхний угол. Таким образом, разбившийся на два отдельных отрезка первый тайм завершился вполне логичной ничьей. После возобновления встречи ничего подобного уже не было, хотя сначала показалось, что будет точно так же.Едва команды вышли из раздевалок, рука судьи Безбородова указал на 11-метровую отметку в штрафной гостей. По версии питерского арбитра Беляев с нарушением правил вел верховую борьбу против Прудникова. Пенальти, прямо скажем, неоднозначный, но это не помешало Хубулову уверенно его реализовать. Вновь выйдя вперед, "Анжи" вернулся к тактике контратак. "Арсенал" теперь уже больше рисковал и больше оголял зоны, а потому у хозяев было больше шансов увеличить свое преимущество, чем в аналогичной ситуации в первом тайме.Правда, до того, как они забили третий мяч, они могли неоднократно пропустить. Очень опасные моменты были у Джорджевича и у Кангва, но Лория каждый раз находился в нужное время в нужном месте и отбивал их удары. Отбившись от этих атак, "Анжи" смог соорудить свою, голевую. Гулиев, ворвавшись в штрафную, получил разрезающую передачу и уверенно обыграл слегка растерявшегося Габулова. При этом важно отметить, что игрок махачкалинского клуба был в офсайде, но до нашей "деревни" видеоповторы для отмены голов пока еще не доехали.Не успев толком отпраздновать забитый мяч, команда Скрипченко пропустила. "Арсенал" воспользовался расслабленностью соперника, Альварес стремительно промчался по левому флангу, прострелил на Джорджевича, а тот уверенно пробил мимо Лории. Подумалось, вот он момент, после которого игра уже не имеет шансов успокоиться, но сия мысля была далека от истины. Подопечные Божовича изо всех сил старались отыграться, но серьезных угроз у ворот "Анжи" они до конца встречи больше не создали. Все их попытки завершались максимум на стадии скромной передачи в штрафную. Можно даже сказать, что у хозяев были подходы посимпатичнее.Тем не менее, никому более сегодня так и не удалось забить. Это означало лишь одно - "махачкалинцы" хоть в седьмой раз подряд пропустили минимум 2 гола в матче, но зато впервые с 25 августа одержали победу. С последнего места это им пока не позволит уйти, но отставание от конкурентов теперь значительно меньше. "Арсенал" же не смог сыграть так же надежно в обороне, как против "Краснодара" и "Зенита". Божович может посетовать на ошибки арбитров, которые имели место быть, но это не отменяет того факта, что его подопечные дали аутсайдеру слишком много воли.