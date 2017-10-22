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Миодраг Божович: когда судья показывает на "точку" - это пенальти

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 14-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:2) не стал обсуждать действия арбитра в моменте с назначением пенальти в ворота его команды.

"Думаю, концентрации не хватило. Начали плохо и первый тайм, и второй. Потом вернулись, но не смогли довести дело до конца.

Что касается пенальти, то трудно мне сказать. Хочу поблагодарить своих игроков за отдачу. Был или нет пенальти... Когда судья показывает на "точку" - это пенальти", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Божович Арсенал Тула Анжи
Сегодня, 21:17
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