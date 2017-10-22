Миодраг Божович: когда судья показывает на "точку" - это пенальти

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 14-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:2) не стал обсуждать действия арбитра в моменте с назначением пенальти в ворота его команды."Думаю, концентрации не хватило. Начали плохо и первый тайм, и второй. Потом вернулись, но не смогли довести дело до конца.Что касается пенальти, то трудно мне сказать. Хочу поблагодарить своих игроков за отдачу. Был или нет пенальти... Когда судья показывает на "точку" - это пенальти", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".