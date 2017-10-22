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Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Эвертоном" (5:2) в девятом туре чемпионата Англии.

"Мы должны были уже в начале вести 2:0 или 3:0, но стали уступать 0:1. Однако не запаниковали, продолжали гнуть свою линию. Потом сравняли счет и уже полностью контролировали ход событий. Является ли Месут Озил лучшим игроком встречи? Cказал бы, что так и есть. Он очень упорно поработал над своей физикой. Когда Месут находится в хорошем физическом состоянии, никто не может подвергнуть сомнению его класс и качество игры", - цитирует Венгера ВВС.
Теги: Венгер Арсенал Эвертон
Сегодня, 21:43
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