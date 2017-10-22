Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:57
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (12)
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (12)
18:58
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (5)
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (5)
16:30
"Кьево" дома победил "Верону" (2)
"Кьево" дома победил "Верону" (2)
Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Эвертоном" (5:2) в девятом туре чемпионата Англии.
"Мы должны были уже в начале вести 2:0 или 3:0, но стали уступать 0:1. Однако не запаниковали, продолжали гнуть свою линию. Потом сравняли счет и уже полностью контролировали ход событий. Является ли Месут Озил лучшим игроком встречи? Cказал бы, что так и есть. Он очень упорно поработал над своей физикой. Когда Месут находится в хорошем физическом состоянии, никто не может подвергнуть сомнению его класс и качество игры", - цитирует Венгера ВВС.
"Мы должны были уже в начале вести 2:0 или 3:0, но стали уступать 0:1. Однако не запаниковали, продолжали гнуть свою линию. Потом сравняли счет и уже полностью контролировали ход событий. Является ли Месут Озил лучшим игроком встречи? Cказал бы, что так и есть. Он очень упорно поработал над своей физикой. Когда Месут находится в хорошем физическом состоянии, никто не может подвергнуть сомнению его класс и качество игры", - цитирует Венгера ВВС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.