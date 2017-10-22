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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо" презентовало поле на новом стадионе в день рождения Льва Яшина
"Динамо" представило новое поле реконструируемого стадиона в Петровском парке, мероприятие было приурочено ко дню рождения Льва Яшина, чье имя носит арена, сообщает ТАСС.
Презентация поля включала в себя церемонию под названием "Прошлое. Настоящее. Будущее". В рамках нее на поле стадиона вышли ветераны, действующие игроки Антон Шунин и Кирилл Панченко, воспитанники клубной академии. Кроме того, гостям продемонстрировали трибуны стадиона, на которых сидениями выложены логотипы "Динамо".
В мероприятии приняли участие Валентина Яшина - вдова советского вратаря, ветераны клуба, руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов, председатель наблюдательного совета футбольного клуба Сергей Степашин, председатель совета директоров Юрий Белкин и представители строящей компании.
Презентация поля включала в себя церемонию под названием "Прошлое. Настоящее. Будущее". В рамках нее на поле стадиона вышли ветераны, действующие игроки Антон Шунин и Кирилл Панченко, воспитанники клубной академии. Кроме того, гостям продемонстрировали трибуны стадиона, на которых сидениями выложены логотипы "Динамо".
В мероприятии приняли участие Валентина Яшина - вдова советского вратаря, ветераны клуба, руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов, председатель наблюдательного совета футбольного клуба Сергей Степашин, председатель совета директоров Юрий Белкин и представители строящей компании.
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