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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"
Киевское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Украины - 0:0.
Чемпионат Украины
13 тур
"Динамо" К - "Шахтёр" Д 0:0
"Динамо" К: Коваль, Пиварич, Хачериди, Кадар, Кендзёра, Морозюк (Беседин, 76), Корзун, Гармаш, Буяльский (Мораес, 55), Гонсалес, Мбокани
"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард (Дентиньо, 22), Марлос (Патрик, 85), Тайсон, Феррейра
Предупреждения: Мбокани, 36, Гонсалес, 43, Тайсон, 52, Хачериди, 70, Кендзёра, 90+3
Чемпионат Украины
13 тур
"Динамо" К - "Шахтёр" Д 0:0
"Динамо" К: Коваль, Пиварич, Хачериди, Кадар, Кендзёра, Морозюк (Беседин, 76), Корзун, Гармаш, Буяльский (Мораес, 55), Гонсалес, Мбокани
"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард (Дентиньо, 22), Марлос (Патрик, 85), Тайсон, Феррейра
Предупреждения: Мбокани, 36, Гонсалес, 43, Тайсон, 52, Хачериди, 70, Кендзёра, 90+3
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