Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"

Киевское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Украины - 0:0.

Чемпионат Украины

13 тур

"Динамо" К - "Шахтёр" Д 0:0

"Динамо" К: Коваль, Пиварич, Хачериди, Кадар, Кендзёра, Морозюк (Беседин, 76), Корзун, Гармаш, Буяльский (Мораес, 55), Гонсалес, Мбокани

"Шахтёр" Д: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард (Дентиньо, 22), Марлос (Патрик, 85), Тайсон, Феррейра

Предупреждения: Мбокани, 36, Гонсалес, 43, Тайсон, 52, Хачериди, 70, Кендзёра, 90+3
Теги: Шахтер Динамо
Сегодня, 21:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.