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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Ирхин: всегда с большим удовольствием приезжаю в Воронеж
Главный тренер "Химок" Александр Ирхин подвел итоги матча ФНЛ против "Факела" (1:0).
"Прежде всего, я хочу сказать, что всегда с большим удовольствием приезжаю в Воронеж. С самыми лучшими воспоминаниями о периоде, когда я тут трудился. Что касается игры, то она была очень важна с точки зрения результата. Первый тайм не очень удался, но во втором мы проявили характер и сумели выжать голевой момент. Полагаю, что "Факел" тоже выберется из подвала турнирной таблицы. Я переживаю за эту команду. Нельзя сказать, что сегодня была какая-то ажурная комбинационная игра. В случае с нашей команды сказался переход с искусственного газона на натуральный, который оказался мягковат. Именно с этим связано то, что первый тайм у нас не получился. Но еще раз повторюсь, что очень благодарен команде за характер", - приводит слова Ирхина официальный сайт ФНЛ.
"Прежде всего, я хочу сказать, что всегда с большим удовольствием приезжаю в Воронеж. С самыми лучшими воспоминаниями о периоде, когда я тут трудился. Что касается игры, то она была очень важна с точки зрения результата. Первый тайм не очень удался, но во втором мы проявили характер и сумели выжать голевой момент. Полагаю, что "Факел" тоже выберется из подвала турнирной таблицы. Я переживаю за эту команду. Нельзя сказать, что сегодня была какая-то ажурная комбинационная игра. В случае с нашей команды сказался переход с искусственного газона на натуральный, который оказался мягковат. Именно с этим связано то, что первый тайм у нас не получился. Но еще раз повторюсь, что очень благодарен команде за характер", - приводит слова Ирхина официальный сайт ФНЛ.
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