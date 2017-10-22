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Александр Ирхин: всегда с большим удовольствием приезжаю в Воронеж

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин подвел итоги матча ФНЛ против "Факела" (1:0).

"Прежде всего, я хочу сказать, что всегда с большим удовольствием приезжаю в Воронеж. С самыми лучшими воспоминаниями о периоде, когда я тут трудился. Что касается игры, то она была очень важна с точки зрения результата. Первый тайм не очень удался, но во втором мы проявили характер и сумели выжать голевой момент. Полагаю, что "Факел" тоже выберется из подвала турнирной таблицы. Я переживаю за эту команду. Нельзя сказать, что сегодня была какая-то ажурная комбинационная игра. В случае с нашей команды сказался переход с искусственного газона на натуральный, который оказался мягковат. Именно с этим связано то, что первый тайм у нас не получился. Но еще раз повторюсь, что очень благодарен команде за характер", - приводит слова Ирхина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Ирхин Химки Факел
Сегодня, 22:17
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