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Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" посетили 80 827 зрителей

Матч 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (4:1), состоявшийся на стадионе "Уэмбли", посетили 80 827 зрителей, информирует пресс-служба лондонцев.

Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в марте 2007 года на стадионе "Олд Траффорд", когда "МЮ" принимал "Блэкберн". Тогда за игрой наблюдали 76 098 болельщиков.
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 22:23
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