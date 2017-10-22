Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:57
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (12)
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (12)
18:58
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (5)
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (5)
16:30
"Кьево" дома победил "Верону" (2)
"Кьево" дома победил "Верону" (2)
Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" посетили 80 827 зрителей
Матч 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (4:1), состоявшийся на стадионе "Уэмбли", посетили 80 827 зрителей, информирует пресс-служба лондонцев.
Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ.
Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в марте 2007 года на стадионе "Олд Траффорд", когда "МЮ" принимал "Блэкберн". Тогда за игрой наблюдали 76 098 болельщиков.
Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ.
Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в марте 2007 года на стадионе "Олд Траффорд", когда "МЮ" принимал "Блэкберн". Тогда за игрой наблюдали 76 098 болельщиков.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.