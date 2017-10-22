Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" посетили 80 827 зрителей

Матч 9-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (4:1), состоявшийся на стадионе "Уэмбли", посетили 80 827 зрителей, информирует пресс-служба лондонцев.Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ.Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в марте 2007 года на стадионе "Олд Траффорд", когда "МЮ" принимал "Блэкберн". Тогда за игрой наблюдали 76 098 болельщиков.