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Роналд Куман: я сказал своим футболистам, что верю в них

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман прокомментировал поражение от "Арсенала" (2:5).

"Я сказал своим футболистам, что верю в них. Решение по поводу возможной отставке не в моих руках. Это нормально, это футбол. Первые девять матчей сезона мы играли против команд, которые заняли первые пять мест в турнирной таблице прошлого сезона. Сейчас мы находимся не там, где бы хотели быть в таблице", - цитирует Кумана BBC.
Теги: Куман Эвертон Арсенал
Вчера, 23:27
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