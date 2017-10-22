Роналд Куман: я сказал своим футболистам, что верю в них

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман прокомментировал поражение от "Арсенала" (2:5)."Я сказал своим футболистам, что верю в них. Решение по поводу возможной отставке не в моих руках. Это нормально, это футбол. Первые девять матчей сезона мы играли против команд, которые заняли первые пять мест в турнирной таблице прошлого сезона. Сейчас мы находимся не там, где бы хотели быть в таблице", - цитирует Кумана BBC.