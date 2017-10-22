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"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице

"Реал" обыграл "Эйбар" со счетом 3:0 в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

9 тур

"Реал Мадрид" - "Эйбар" 3:0

Голы: Оливейра, 18 (авто.), Асенсио, 28, Марсело, 82

"Реал Мадрид": Касилья, Начо, Франсуа, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич, Иско (Марсело, 71), Асенсио (Бензема, 64), Сьос (Васкес, 71), Роналду

"Эйбар": Дмитрович, Капа (Пенья, 73), Анхель, Ломбан, Оливейра, Арбилья, Хордан, Эскаланте (Энрич, 79), Ривера, Инуи, Шарлес (Гарсия, 63)

Предупреждения: Касемиро, 23, Шарлес, 24
Теги: Реал Эйбар
Вчера, 23:44
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