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Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"

"Лацио" обыграл "Кальяри" в 9-м туре чемпионата Италии - 3:0.

Чемпионат Италии

9 тур

"Лацио" - "Кальяри" 3:0

Голы: Иммобиле, 7 (пен.), 41, Баштуш, 49

"Лацио": Стракоша, Раду (Рамос, 70), Врей, Баштуш, Марушич (Кайседо, 79), Милинкович-Савич, Лейва (Мургиа, 57), Пароло, Лулич, Альберто, Иммобиле

"Кальяри": Кроста, Андреолли, Романья, Пизакане, Падоин (Мьянге, 76), Ионица, Барелла, Дессена (Фараго, 64), Педро, Фариас, Сау (Паволетти, 58)

Предупреждения: Андреолли, 29, Лейва, 30, Дессена, 51, Фариас, 72, Паволетти, 80
Теги: Лацио Кальяри
Вчера, 23:50
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