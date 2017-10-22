Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Вчера, 23:44
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
Вчера, 23:41
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Вчера, 23:27
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Вчера, 23:08
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Вчера, 22:44
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Зенит"
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Зенит"
Вчера, 22:43
Гендиректор "Арсенала": неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча (1)
Гендиректор "Арсенала": неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча (1)
Вчера, 22:35
Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?! (6)
Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?! (6)
Вчера, 22:26
Михаил Грушевский: судейская бригада вообще не соответствовала уровню игры ЦСКА и "Зенита" (3)
Михаил Грушевский: судейская бригада вообще не соответствовала уровню игры ЦСКА и "Зенита" (3)
Вчера, 22:19
Сергей Веденеев: "Зениту" не хватает элементарно эмоций (4)
Сергей Веденеев: "Зениту" не хватает элементарно эмоций (4)
Вчера, 21:58
"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"
"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"
Вчера, 21:43
Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию
Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию
Вчера, 21:06
Два месяца без побед? Теперь уже нет
Два месяца без побед? Теперь уже нет
Вчера, 20:54
"Анжи" одержал победу над "Арсеналом" (4)
"Анжи" одержал победу над "Арсеналом" (4)
Вчера, 20:48
Дмитрий Гунько: "Спартак-2" - это та команда, которая должна давать игроков в первую команду
Дмитрий Гунько: "Спартак-2" - это та команда, которая должна давать игроков в первую команду
Вчера, 20:23
Понтус Вернблум пропустит матч с тульским "Арсеналом" (5)
Понтус Вернблум пропустит матч с тульским "Арсеналом" (5)
Вчера, 19:57
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (15)
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (15)
Вчера, 19:43
Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской ЛЧ (1)
Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской ЛЧ (1)
Вчера, 19:21
"Атлетико" на выезде обыграл "Сельту"
"Атлетико" на выезде обыграл "Сельту"
Вчера, 19:16
Заведённый Фернандес, надёжный Акинфеев и невезучий Кокорин. Оценки ЦСКА и «Зенита» (14)
Заведённый Фернандес, надёжный Акинфеев и невезучий Кокорин. Оценки ЦСКА и «Зенита» (14)
Вчера, 19:14
Юрий Лодыгин: в чемпионате России команды играют закрыто, поэтому сложно забить (видео)
Юрий Лодыгин: в чемпионате России команды играют закрыто, поэтому сложно забить (видео)
Вчера, 18:58
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (7)
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (7)
Вчера, 18:34
Опасно! Чаще для здоровья, чем для ворот (4)
Опасно! Чаще для здоровья, чем для ворот (4)
Вчера, 18:21
Евгений Калешин: мы очень довольны победой
Евгений Калешин: мы очень довольны победой
Вчера, 17:59
"Ницца" проиграла "Страсбуру"
"Ницца" проиграла "Страсбуру"
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
"Лацио" обыграл "Кальяри" в 9-м туре чемпионата Италии - 3:0.
Чемпионат Италии
9 тур
"Лацио" - "Кальяри" 3:0
Голы: Иммобиле, 7 (пен.), 41, Баштуш, 49
"Лацио": Стракоша, Раду (Рамос, 70), Врей, Баштуш, Марушич (Кайседо, 79), Милинкович-Савич, Лейва (Мургиа, 57), Пароло, Лулич, Альберто, Иммобиле
"Кальяри": Кроста, Андреолли, Романья, Пизакане, Падоин (Мьянге, 76), Ионица, Барелла, Дессена (Фараго, 64), Педро, Фариас, Сау (Паволетти, 58)
Предупреждения: Андреолли, 29, Лейва, 30, Дессена, 51, Фариас, 72, Паволетти, 80
Чемпионат Италии
9 тур
"Лацио" - "Кальяри" 3:0
Голы: Иммобиле, 7 (пен.), 41, Баштуш, 49
"Лацио": Стракоша, Раду (Рамос, 70), Врей, Баштуш, Марушич (Кайседо, 79), Милинкович-Савич, Лейва (Мургиа, 57), Пароло, Лулич, Альберто, Иммобиле
"Кальяри": Кроста, Андреолли, Романья, Пизакане, Падоин (Мьянге, 76), Ионица, Барелла, Дессена (Фараго, 64), Педро, Фариас, Сау (Паволетти, 58)
Предупреждения: Андреолли, 29, Лейва, 30, Дессена, 51, Фариас, 72, Паволетти, 80
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.