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"ПСЖ" ушел от поражения в матче с "Марселем", Неймар был удален с поля

"Марсель" дома сыграл вничью с "ПСЖ" в матче 10-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

10 тур

"Марсель" - "ПСЖ" 2:2

Голы: Густаво, 16, Неймар, 33, Товен, 78, Кавани, 90+3

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Рами, Роланду, Густаво, Товен (Сарр, 83), Ангисса, Окампос, Пайет (Сансон, 76), Митроглу (Н'Джие, 66)

"ПСЖ": Ареола, Менье, Курзава, Силва, Маркиньос, Мотта (Дракслер, 69), Верратти, Рабио, Кавани, Неймар, Мбаппе (Мария, 80)

Предупреждения: Митроглу, 45, Сакаи, 52, Мбаппе, 54, Неймар, 85, Окампос, 87, Неймар, 87, Сансон, 90

Удаления: Неймар, 87
Теги: Марсель ПСЖ
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 00:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
зарубистый матч..судья удалил Неймара не по делу.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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