Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рауль Альбиоль: "Интер" сможет бросить вызов в борьбе за чемпионский титул

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль прокомментировал ничью в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Интером" (0:0).

"Сложная игра. И победа, и поражение сегодня ничего бы не изменили. У нас не было усталости после Лиги чемпионов. Мы смогли создать три или четыре хорошие возможности для взятия ворот. У соперника очень хороший голкипер. "Интер" сможет бросить вызов в борьбе за чемпионский титул, у них отличный тренер и отличные игроки. В отличие от предыдущих сезонов, они выглядят как команда", - цитирует Альбиоля Football Italia.
Теги: Наполи Интер
Сегодня, 00:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.