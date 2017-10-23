Рауль Альбиоль: "Интер" сможет бросить вызов в борьбе за чемпионский титул

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль прокомментировал ничью в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Интером" (0:0)."Сложная игра. И победа, и поражение сегодня ничего бы не изменили. У нас не было усталости после Лиги чемпионов. Мы смогли создать три или четыре хорошие возможности для взятия ворот. У соперника очень хороший голкипер. "Интер" сможет бросить вызов в борьбе за чемпионский титул, у них отличный тренер и отличные игроки. В отличие от предыдущих сезонов, они выглядят как команда", - цитирует Альбиоля Football Italia.