Хави: обсуждали переход в "МЮ", но решил остаться в "Барселоне"

Экс-капитан "Барселоны" Хави Эрнандес признался, что несколько раз говорил о переходе в "Манчестер Юнайтед" с братом сэра Алекса Фергюсона Мартином, который в то время работал скаутом манкунианцев."Мы обсуждали с представителями "Манчестер Юнайтед" и братом Алекса Фергюсона возможность моего перехода, но я решил остаться в "Барселоне", поскольку это мой клуб.Я всегда думал только о "Барселоне", это моя любимая команда. Я чувствую "Барселону" в своем сердце, это лучший клуб в мире", — цитирует Хави ВВС.Хави защищал цвета каталонского клуба на протяжении 11 сезонов до переезда в Катар, в 2015-м году полузащитник переехал в Катар, где стал выступать за "Аль-Садд". С 2017 года он является играющим тренером команды.