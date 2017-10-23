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Юрген Клопп: поражение от "Тоттенхэма" - моя ответственность

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" (1:4) в 9-м туре чемпионата Англии.

"Мы имели 60, 70 процентов владения мячом, но после 0:2 мы стали плохо защищаться. У нас были шансы. Если бы мы забили, то игра была совершенно другой. Четыре ошибки мы совершили. Поражение от "Тоттенхэма" - моя ответственность. Я не тренирую первый пас защитников. Дело не в уверенности, мы не играли на 100 процентов. Это был средний день для нас", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 01:40
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