Юрген Клопп: поражение от "Тоттенхэма" - моя ответственность

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" (1:4) в 9-м туре чемпионата Англии."Мы имели 60, 70 процентов владения мячом, но после 0:2 мы стали плохо защищаться. У нас были шансы. Если бы мы забили, то игра была совершенно другой. Четыре ошибки мы совершили. Поражение от "Тоттенхэма" - моя ответственность. Я не тренирую первый пас защитников. Дело не в уверенности, мы не играли на 100 процентов. Это был средний день для нас", - цитирует Клоппа ВВС.