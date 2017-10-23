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Паулиньо: Украина - очень холодная страна, люди здесь много пьют

Бразильский нападающий "Зари" Паулиньо поделился своими впечатлениями об Украине.

"Украина - очень холодная страна, люди здесь много пьют. Вполне обычно видеть на улице пьяных людей каждый день", - цитирует футболиста esportes.r7.
Теги: Заря
Сегодня, 02:05
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 02:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
це Европа
Регистрация: 27.08.2008
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