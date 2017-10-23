Паулиньо: Украина - очень холодная страна, люди здесь много пьют

Бразильский нападающий "Зари" Паулиньо поделился своими впечатлениями об Украине."Украина - очень холодная страна, люди здесь много пьют. Вполне обычно видеть на улице пьяных людей каждый день", - цитирует футболиста esportes.r7.