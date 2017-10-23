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Дмитрий Тарасов: Аргентина и Испания покажут, чего сегодня стоит наша команда

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов высказался относительно ближайших матчей против Аргентины и Испании.

"Я думаю об этих матчах. Знаю, что за соперники у нас будут. Это очень круто, это важно для нашей страны, что мы встретимся с такими командами.

Очень хочется против них сыграть, но чтобы попасть в сборную, нужно качественно играть в своем клубе. А попадать в нее надо, если ты хочешь выступить на домашнем чемпионате мира. Я, как вы понимаете, хочу.

Поэтому нужно проявить себя в матчах с соперниками такого уровня, как Испания и Аргентина. Именно они покажут, чего сегодня стоит и вся наша команда вместе, и каждый игрок индивидуально. Такие матчи определяют, насколько сейчас мы готовы к чемпионату мира", - цитируют Тарасова "Известия".
Теги: Тарасов Сборная России
Сегодня, 06:23
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