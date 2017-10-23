Полузащитник "Зари" перебросил вратаря ударом с центра поля (видео)

Полузащитник "Зари" Александр Андриевский забил гол ударом с центра поля в матче 13-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя" (5:2).Андриевский, который в этой игре сделал хет-трик, на 63-й минуте ударом с центра поля перебросив голкипера "Мариуполя" Рустама Худжамова и сделал счет 4:2 в пользу своей команды.