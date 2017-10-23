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Валерий Газзаев поддержал идею ужесточения наказания для спекулянтов

Известный российский тренер Валерий Газзаев подержал инициативу ужесточения наказания спекулянтов, которые будут продавать билеты на матчи ЧМ-2018.

"Безусловно, выступаю за искоренение спекуляции билетами и ужесточение наказаний за данное правонарушение. Тем более в преддверии столь важного для нашей страны мероприятия, как чемпионат мира по футболу", - цитируют Газзаева "Известия".

Ранее в СМИ сообщалось, что компаниям, незаконно организующим продажу билетов на матчи ЧМ-2018 будут выписываться штрафы до 1 млн рублей.
Теги: Газзаев
Сегодня, 07:29
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 08:20) #
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Теперь футбол в гору у нас пойдет. Вот кто кто виноват в том, что некому в Сборной играть!
Фуу, нашли наконец, молодцы!
Регистрация: 28.05.2014
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