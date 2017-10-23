Сергей Гуренко: чемпионство "Локомотива"? Это реально

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Вчера, 23:44
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
Вчера, 23:41
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Вчера, 23:27
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Вчера, 23:08
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Вчера, 22:44
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Зенит"
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Зенит"
Вчера, 22:43
Гендиректор "Арсенала": неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча (2)
Гендиректор "Арсенала": неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча (2)
Вчера, 22:35
Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?! (11)
Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?! (11)
Вчера, 22:26
Михаил Грушевский: судейская бригада вообще не соответствовала уровню игры ЦСКА и "Зенита" (5)
Михаил Грушевский: судейская бригада вообще не соответствовала уровню игры ЦСКА и "Зенита" (5)
Вчера, 22:19
Сергей Веденеев: "Зениту" не хватает элементарно эмоций (4)
Сергей Веденеев: "Зениту" не хватает элементарно эмоций (4)
Вчера, 21:58
"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"
"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"
Вчера, 21:43
Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию
Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию
Вчера, 21:06
Два месяца без побед? Теперь уже нет
Два месяца без побед? Теперь уже нет
Вчера, 20:54
"Анжи" одержал победу над "Арсеналом" (4)
"Анжи" одержал победу над "Арсеналом" (4)
Вчера, 20:48
Дмитрий Гунько: "Спартак-2" - это та команда, которая должна давать игроков в первую команду
Дмитрий Гунько: "Спартак-2" - это та команда, которая должна давать игроков в первую команду
Вчера, 20:23
Понтус Вернблум пропустит матч с тульским "Арсеналом" (5)
Понтус Вернблум пропустит матч с тульским "Арсеналом" (5)
Вчера, 19:57
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (15)
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (15)
Вчера, 19:43
Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской ЛЧ (1)
Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской ЛЧ (1)
Вчера, 19:21
"Атлетико" на выезде обыграл "Сельту"
"Атлетико" на выезде обыграл "Сельту"
Сергей Гуренко: чемпионство "Локомотива"? Это реально
Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко, работающий в тренерском штабе сборной Сербии, считает, что железнодорожникам реально побороться за чемпионство.
– Характерная черта "Локомотива" в нынешнем сезоне – победы над лидерами и неровные результаты с середняками и аутсайдерами. Это важный фактор перед игрой с "Краснодаром"?
– И в наше время часто так бывало. Мы обыгрывали грандов за счет воли и теряли очки с несильными соперниками. "Локомотив" всегда отличал характер. В трудные минуты команда могла собраться и показать свой лучший футбол.
– Недавно Соломон Кверквелия заявил, что чемпионство вполне достижимо.
– Это реально. Радует, что в "Локомотиве" стали больше доверять своим воспитанникам. Им предстоит окрепнуть, а команду нужно дополнительно усилить крепкими легионерами, тогда ей все по силам. Даже с не слишком оптимальным сегодняшним составом команда идет в лидерах. Самое главное – побеждать конкурентов в принципиальных матчах.
СЭ
– Характерная черта "Локомотива" в нынешнем сезоне – победы над лидерами и неровные результаты с середняками и аутсайдерами. Это важный фактор перед игрой с "Краснодаром"?
– И в наше время часто так бывало. Мы обыгрывали грандов за счет воли и теряли очки с несильными соперниками. "Локомотив" всегда отличал характер. В трудные минуты команда могла собраться и показать свой лучший футбол.
– Недавно Соломон Кверквелия заявил, что чемпионство вполне достижимо.
– Это реально. Радует, что в "Локомотиве" стали больше доверять своим воспитанникам. Им предстоит окрепнуть, а команду нужно дополнительно усилить крепкими легионерами, тогда ей все по силам. Даже с не слишком оптимальным сегодняшним составом команда идет в лидерах. Самое главное – побеждать конкурентов в принципиальных матчах.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.