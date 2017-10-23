Сергей Гуренко: чемпионство "Локомотива"? Это реально

Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко, работающий в тренерском штабе сборной Сербии, считает, что железнодорожникам реально побороться за чемпионство.– И в наше время часто так бывало. Мы обыгрывали грандов за счет воли и теряли очки с несильными соперниками. "Локомотив" всегда отличал характер. В трудные минуты команда могла собраться и показать свой лучший футбол.– Это реально. Радует, что в "Локомотиве" стали больше доверять своим воспитанникам. Им предстоит окрепнуть, а команду нужно дополнительно усилить крепкими легионерами, тогда ей все по силам. Даже с не слишком оптимальным сегодняшним составом команда идет в лидерах. Самое главное – побеждать конкурентов в принципиальных матчах.