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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Тарасов: не хочется загадывать, еще весь чемпионат впереди
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов ответил на вопрос по поводу возможного чемпионства железнодорожников.
"Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов", - цитируют Тарасова "Известия".
"Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов", - цитируют Тарасова "Известия".
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