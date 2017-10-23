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Дмитрий Тарасов: не хочется загадывать, еще весь чемпионат впереди

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов ответил на вопрос по поводу возможного чемпионства железнодорожников.

"Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов", - цитируют Тарасова "Известия".
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 08:45
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