Мино Райола: Ибрагимович 5-6 лет еще поиграет - мои детки подросли, и мне нужны деньги

Мино Райола, агент форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, заявил, что игрок пока не планирует завершать карьеру. Напомним, 36-летний футболист должен вернуться в строй до конца года после тяжелой травмы."У Златана еще все впереди. Думаю, минимум 5-6 лет он еще поиграет. Не позволю завершить ему карьеру, теперь он должен поработать на меня. Я защищаю его интересы уже несколько лет, теперь его черед. Мои детки подросли, и мне нужны деньги.Мы поменялись ролями, договорившись, что пять лет он поработает на меня. Теперь я получаю зарплату, а он – комиссионные", – сказал Райола.