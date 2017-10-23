Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мино Райола: Ибрагимович 5-6 лет еще поиграет - мои детки подросли, и мне нужны деньги

Мино Райола, агент форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, заявил, что игрок пока не планирует завершать карьеру. Напомним, 36-летний футболист должен вернуться в строй до конца года после тяжелой травмы.

"У Златана еще все впереди. Думаю, минимум 5-6 лет он еще поиграет. Не позволю завершить ему карьеру, теперь он должен поработать на меня. Я защищаю его интересы уже несколько лет, теперь его черед. Мои детки подросли, и мне нужны деньги.

Мы поменялись ролями, договорившись, что пять лет он поработает на меня. Теперь я получаю зарплату, а он – комиссионные", – сказал Райола.

Sports.ru
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 09:22
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Юморист блин.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.