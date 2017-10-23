Неймар: меня несправедливо удалили, всю игру мне били по ногам (видео)

Two yellow cards in as many minutes - and Neymar is OFF! pic.twitter.com/fZkKDYYU2Y — Goal (@goal) October 22, 2017

Нападающий "ПСЖ" Неймар оценил эпизод с удалением в матче 10-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:2)."Это несправедливое и преувеличенное наказание. Мне всю игру били по ногам, после чего остались синяки. Меня ударили сзади по ногам, поэтому и последовала такая реакция. Я был очень зол, а арбитр сделал то, что хотел и оставил "Марсель" в большинстве", - передает слова Неймара Esporte Interativo.