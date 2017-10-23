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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Неймар: меня несправедливо удалили, всю игру мне били по ногам (видео)
Нападающий "ПСЖ" Неймар оценил эпизод с удалением в матче 10-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:2).
"Это несправедливое и преувеличенное наказание. Мне всю игру били по ногам, после чего остались синяки. Меня ударили сзади по ногам, поэтому и последовала такая реакция. Я был очень зол, а арбитр сделал то, что хотел и оставил "Марсель" в большинстве", - передает слова Неймара Esporte Interativo.
"Это несправедливое и преувеличенное наказание. Мне всю игру били по ногам, после чего остались синяки. Меня ударили сзади по ногам, поэтому и последовала такая реакция. Я был очень зол, а арбитр сделал то, что хотел и оставил "Марсель" в большинстве", - передает слова Неймара Esporte Interativo.
Two yellow cards in as many minutes - and Neymar is OFF! pic.twitter.com/fZkKDYYU2Y— Goal (@goal) October 22, 2017
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