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Неймар: меня несправедливо удалили, всю игру мне били по ногам (видео)

Нападающий "ПСЖ" Неймар оценил эпизод с удалением в матче 10-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (2:2).

"Это несправедливое и преувеличенное наказание. Мне всю игру били по ногам, после чего остались синяки. Меня ударили сзади по ногам, поэтому и последовала такая реакция. Я был очень зол, а арбитр сделал то, что хотел и оставил "Марсель" в большинстве", - передает слова Неймара Esporte Interativo.

Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 09:34
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№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наказание, конечно, не по правилам...Это прямая красная, а не вторая желтая.
Регистрация: 8.02.2011
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