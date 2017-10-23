СМИ: Пауло Дибала выругался в адрес тренера "Ювентуса" после своей замены

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала был недоволен своей заменой на 67-й минуте выездного матча Серии А с "Удинезе" (6:2). Аргентинец позволил себе оскорбительные высказывания в адрес наставника, передает Sky Sport Italia.Сообщается, что Дибала, сидя на скамейке, высказал ругательства на испанском языке, сам Аллегри их уже не слышал.