Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Пауло Дибала выругался в адрес тренера "Ювентуса" после своей замены

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала был недоволен своей заменой на 67-й минуте выездного матча Серии А с "Удинезе" (6:2). Аргентинец позволил себе оскорбительные высказывания в адрес наставника, передает Sky Sport Italia.

Сообщается, что Дибала, сидя на скамейке, высказал ругательства на испанском языке, сам Аллегри их уже не слышал.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 09:55
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: spiri (Сегодня, 10:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
любят сми раздувать.. anguished


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.