Судья наказал игрока желтой карточкой после того, как споткнулся об него (видео)

Middle-eastern football is something else entirely. Referee himself bumps into player. Gives the player a card for fouling him. [reddit] pic.twitter.com/QiUivwOO3o — Samiran Mishra (@scoutdesk) October 22, 2017

Главный арбитр матча чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Аль-Хиляль" и "Аль-Батин" показал желтую карточку игроку после того, как споткнулся об него.Судья Султан Аль-Харби зацепил ногу футболиста Вальдо Альинью и упал, а после остановил игру и показал спортсмену желтую карточку.