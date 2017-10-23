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Судья наказал игрока желтой карточкой после того, как споткнулся об него (видео)

Главный арбитр матча чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Аль-Хиляль" и "Аль-Батин" показал желтую карточку игроку после того, как споткнулся об него.

Судья Султан Аль-Харби зацепил ногу футболиста Вальдо Альинью и упал, а после остановил игру и показал спортсмену желтую карточку.



Газета.Ru
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удалять надо было, ибо нех...под ногами крутиться :))))) Ну и еще кого-нибудь за компанию
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:02) #
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laughing
Регистрация: 26.09.2015
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