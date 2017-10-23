"Вест Хэм" не будет увольнять Славена Билича, но даст ему еще два матча

"Вест Хэм" не будет пока увольнять главного тренера Славена Билича и даст ему еще два матча, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, сообщает Sky Sports.В 9-м туре АПЛ "молотобойцы" дома разгромно уступили новичку АПЛ "Брайтону" (0:3). Владельцы лондонского клуба решили не увольнять Билича, с которым действует контракт до конца текущего сезона.Ближайшие соперники "Вест Хэма" - "Тоттенхэм" (25 октября, Кубок лиги) и "Кристал Пэлас" (28 октября, АПЛ).