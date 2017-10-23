Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" обжалует решение арбитра, который показал желтую карточку не тому игроку

Руководство "Уфы" обжалует решение арбитра Сергея Куликова, передает "Спорт день за днем".

Судья оказал желтую карточку защитнику Бояну Йокичу в матче 14-го тура чемпионата России со СКА (2:2) ошибочно - на 56-й минуте нарушение правил совершил форвард "Уфы" Дмитрий Сысуев.

Эта желтая карточка стала для Йокича четвертой в сезоне, и он должен пропустить матч 15-го тура РФПЛ против "Рубина" из-за автоматической дисквалификации. "Уфа" подаст протест в КДК РФС относительно решения арбитра из Саранска. Заседание состоится в среду.
Теги: Уфа
Сегодня, 11:23
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.