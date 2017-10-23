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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: с ужесточением лимита у российской молодежи появится больше шансов
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.
– В России грядут глобальные футбольные реформы. Со следующего сезона лимит на легионеров должен заметно ужесточиться. По предварительной информации, в заявке на сезон будет не больше 10 иностранных футболистов. Вы готовы работать на таких условиях и как это изменит жизнь "Спартака"?
– Тренерам будет тяжело мириться с новыми правилами и выстраивать состав в зависимости от количества легионеров. Но делать ставку на молодых ребят, пытаться ограничивать количество иностранных игроков и стремиться к тому, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были классными игроками – мне кажется, это верное решение. Это должно пойти на пользу национальной команде.
– Президент России Владимир Путин очень беспокоится за российских игроков. Как вам наш ближайший резерв, у этих ребят есть шанс когда-нибудь заиграть в Европе?
– Важно, чтобы у этих молодых ребят была возможность проявить себя. С ужесточением лимита у перспективной российской молодёжи появится больше возможностей и шансов проявить себя. Не все готовы ставить в основу молодых ребят, потому что сразу возникает опасность отсутствия результата. Сомневаюсь, что какой-нибудь клуб готов провести так хотя бы один сезон. Да и болельщики могут не понять и не принять такое решение, – цитирует Карреру RT.
– В России грядут глобальные футбольные реформы. Со следующего сезона лимит на легионеров должен заметно ужесточиться. По предварительной информации, в заявке на сезон будет не больше 10 иностранных футболистов. Вы готовы работать на таких условиях и как это изменит жизнь "Спартака"?
– Тренерам будет тяжело мириться с новыми правилами и выстраивать состав в зависимости от количества легионеров. Но делать ставку на молодых ребят, пытаться ограничивать количество иностранных игроков и стремиться к тому, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были классными игроками – мне кажется, это верное решение. Это должно пойти на пользу национальной команде.
– Президент России Владимир Путин очень беспокоится за российских игроков. Как вам наш ближайший резерв, у этих ребят есть шанс когда-нибудь заиграть в Европе?
– Важно, чтобы у этих молодых ребят была возможность проявить себя. С ужесточением лимита у перспективной российской молодёжи появится больше возможностей и шансов проявить себя. Не все готовы ставить в основу молодых ребят, потому что сразу возникает опасность отсутствия результата. Сомневаюсь, что какой-нибудь клуб готов провести так хотя бы один сезон. Да и болельщики могут не понять и не принять такое решение, – цитирует Карреру RT.
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