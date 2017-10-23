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Массимо Каррера: с ужесточением лимита у российской молодежи появится больше шансов

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.

– В России грядут глобальные футбольные реформы. Со следующего сезона лимит на легионеров должен заметно ужесточиться. По предварительной информации, в заявке на сезон будет не больше 10 иностранных футболистов. Вы готовы работать на таких условиях и как это изменит жизнь "Спартака"?

– Тренерам будет тяжело мириться с новыми правилами и выстраивать состав в зависимости от количества легионеров. Но делать ставку на молодых ребят, пытаться ограничивать количество иностранных игроков и стремиться к тому, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были классными игроками – мне кажется, это верное решение. Это должно пойти на пользу национальной команде.

– Президент России Владимир Путин очень беспокоится за российских игроков. Как вам наш ближайший резерв, у этих ребят есть шанс когда-нибудь заиграть в Европе?

– Важно, чтобы у этих молодых ребят была возможность проявить себя. С ужесточением лимита у перспективной российской молодёжи появится больше возможностей и шансов проявить себя. Не все готовы ставить в основу молодых ребят, потому что сразу возникает опасность отсутствия результата. Сомневаюсь, что какой-нибудь клуб готов провести так хотя бы один сезон. Да и болельщики могут не понять и не принять такое решение, – цитирует Карреру RT.
Теги: Каррера
Сегодня, 12:49
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5
(5)
№5 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 13:40) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Zmei
первые туры, далее травмы, усталость, карточки и тд и тп....
не сможет клуб одним составом весь сезон пройти

впринципе верно,все 10 постоянно играть не будут,но 7-8 точно
Цитата: Sergey Nasirov_2
Я думаю такие игроки как джикия,зобнин,кузяев смогут конкурировать с иностранцами за место в основе

у таких игроков,как Джикия,Зобнин,Кузяев,Миранчуки было бы еще меньше шансов выйти на поле если тренер имел бы возможность выпускать хоть 10 иностранцев


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У нас есть царь пушка,которая не стреляет,царь колокол который не звонит и царь стадион, на котором невозможно играть
Регистрация: 4.05.2015
№4 Написал: Роман Фионов (Сегодня, 13:31) #
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online

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://qrf.in/lah3s1
Регистрация: 23.10.2017
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:07) #
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Будет более чистый отбор,плюс травмы есть всегда.так что считаю более разумно,чем сейчас ,что обязывает команду выставлять не сильнейших на данный момент,а лимитчеков. Я думаю такие игроки как джикия,зобнин,кузяев смогут конкурировать с иностранцами за место в основе
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 12:58) #
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
10 легионеров в основе?!! да это полное безлемитье! сейчас хозяев клуба заставляют выставлять на поле не менее шести россиян!!! а если в основе смогут выходить 10 игроков то россиян вообще на поле не будет!!!

первые туры, далее травмы, усталость, карточки и тд и тп....
не сможет клуб одним составом весь сезон пройти
Регистрация: 20.06.2008
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
10 легионеров в основе?!! да это полное безлемитье! сейчас хозяев клуба заставляют выставлять на поле не менее шести россиян!!! а если в основе смогут выходить 10 игроков то россиян вообще на поле не будет!!!
Регистрация: 23.03.2009
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