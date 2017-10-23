УЕФА оштрафовал "ПСЖ", "Селтик" и "Базель"

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала суммарно на 15 тысяч евро шотландский "Селтик" и французский "Пари Сен-Жермен" по итогам матча команд в Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации."Селтик" наказан денежным штрафом в размере 10 тысяч евро за появление на поле во время игры посторонних лиц. "Пари Сен-Жермен" оштрафован на 5 тысяч евро за нанесение ущерба (сломанные кресла). В обоих случаях – нарушения дисциплинарного регламента УЕФА.Кроме того, швейцарский "Базель" наказан штрафом в размере 12 тысяч евро за то, что болельщики команды 12 сентября использовали пиротехнику в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед".