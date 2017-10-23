Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Понтус Вернблум: результатом игры с "Зенитом" можно быть довольным

Полузащитник ПФК ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы после домашней игры с «Зенитом» в премьер-лиги.

— Игра была очень жёсткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов. Но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.

— Как удалось быстро оставить позади негативный исход матча с «Базелем»? Сегодня команда буквально летала по полю.

— Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на «Зените», что мы и сделали.

— Что можешь сказать о судействе?

— Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жёстких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три жёлтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жёсткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.

— 26 тысяч зрителей собрались сегодня и была фантастическая поддержка. Это помогло?

— Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось.

ПФК ЦСКА
Теги: Вернблум ЦСКА
Сегодня, 13:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.