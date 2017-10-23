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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Понтус Вернблум: результатом игры с "Зенитом" можно быть довольным
Полузащитник ПФК ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы после домашней игры с «Зенитом» в премьер-лиги.
— Игра была очень жёсткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов. Но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.
— Как удалось быстро оставить позади негативный исход матча с «Базелем»? Сегодня команда буквально летала по полю.
— Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на «Зените», что мы и сделали.
— Что можешь сказать о судействе?
— Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жёстких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три жёлтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жёсткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.
— 26 тысяч зрителей собрались сегодня и была фантастическая поддержка. Это помогло?
— Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось.
ПФК ЦСКА
— Игра была очень жёсткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов. Но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.
— Как удалось быстро оставить позади негативный исход матча с «Базелем»? Сегодня команда буквально летала по полю.
— Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на «Зените», что мы и сделали.
— Что можешь сказать о судействе?
— Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жёстких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три жёлтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жёсткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.
— 26 тысяч зрителей собрались сегодня и была фантастическая поддержка. Это помогло?
— Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось.
ПФК ЦСКА
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