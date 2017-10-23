Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:59
Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита (4)
Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита (4)
10:36
Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов (2)
Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов (2)
Вчера, 23:50
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Вчера, 23:44
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
Вчера, 23:41
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Вчера, 23:27
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Вчера, 23:08
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Массимо Каррера: я постарался отдать всю душу "Спартаку"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос, почему российские болельщики относятся к нему с уважением.
"Я просто выполняю свою работу. Постарался отдать всю душу "Спартаку" и дать понять футболистам, как действовать на поле. Необходимо выкладываться на 100%.
Иногда мы можем проиграть, но когда ребята показывают великолепную самоотдачу при не самом лучшем результате, то я все равно доволен командой. Я оцениваю не какой-то отдельный матч, а итог всего чемпионата.
Естественно, народ будет нас критиковать, если мы не будем побеждать. Мы это принимаем и точно так же понимаем, что где-то ошиблись. Мы должны не только радоваться успехам, но и уметь вставать с колен при поражениях", - цитирует Карреру RT.
"Я просто выполняю свою работу. Постарался отдать всю душу "Спартаку" и дать понять футболистам, как действовать на поле. Необходимо выкладываться на 100%.
Иногда мы можем проиграть, но когда ребята показывают великолепную самоотдачу при не самом лучшем результате, то я все равно доволен командой. Я оцениваю не какой-то отдельный матч, а итог всего чемпионата.
Естественно, народ будет нас критиковать, если мы не будем побеждать. Мы это принимаем и точно так же понимаем, что где-то ошиблись. Мы должны не только радоваться успехам, но и уметь вставать с колен при поражениях", - цитирует Карреру RT.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.