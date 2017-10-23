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Массимо Каррера: я постарался отдать всю душу "Спартаку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос, почему российские болельщики относятся к нему с уважением.

"Я просто выполняю свою работу. Постарался отдать всю душу "Спартаку" и дать понять футболистам, как действовать на поле. Необходимо выкладываться на 100%.

Иногда мы можем проиграть, но когда ребята показывают великолепную самоотдачу при не самом лучшем результате, то я все равно доволен командой. Я оцениваю не какой-то отдельный матч, а итог всего чемпионата.

Естественно, народ будет нас критиковать, если мы не будем побеждать. Мы это принимаем и точно так же понимаем, что где-то ошиблись. Мы должны не только радоваться успехам, но и уметь вставать с колен при поражениях", - цитирует Карреру RT.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 14:12
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№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
не открывайте душу спортаку,
в неё вам плюнут и нагадят

Как Дзюба плюнул,нагадил в доме и в Зенит перешел


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:16) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
не открывайте душу спортаку,
в неё вам плюнут и нагадят confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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