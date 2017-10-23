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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Эдин Джеко забил лучший гол недели в ЛЧ, мяч Дениса Глушакова занял 3-е место
Мяч нападающего "Ромы" Эдина Джеко в ворота "Челси" (3:3) признан лучшим голом третьего тура Лиги чемпионов.
По результатам голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА, Джеко набрал 25%. Гол полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в ворота "Севильи" (5:1) набрал 20% голосов и занял 3-е место.
Помимо Глушакова и Джеко на звание автора лучшего гола недели претендовали полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, полузащитник "Базеля" Таулант Джака и защитник "Челси" Давид Луиз.
По результатам голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА, Джеко набрал 25%. Гол полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в ворота "Севильи" (5:1) набрал 20% голосов и занял 3-е место.
Помимо Глушакова и Джеко на звание автора лучшего гола недели претендовали полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, полузащитник "Базеля" Таулант Джака и защитник "Челси" Давид Луиз.
Edin Dzeko scores an unbelievable volley for Roma v Chelsea!— Football Tips (@FootbaIITips) October 18, 2017
??
(? @btsportfootball) pic.twitter.com/qfVTDJrQ40
GIF-Г??????????Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 3:1 67' @DGlushakov8 pic.twitter.com/rRjorymCJV— РФПЛ??? (@rfpl) October 17, 2017
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