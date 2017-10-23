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Эдин Джеко забил лучший гол недели в ЛЧ, мяч Дениса Глушакова занял 3-е место

Мяч нападающего "Ромы" Эдина Джеко в ворота "Челси" (3:3) признан лучшим голом третьего тура Лиги чемпионов.

По результатам голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА, Джеко набрал 25%. Гол полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в ворота "Севильи" (5:1) набрал 20% голосов и занял 3-е место.

Помимо Глушакова и Джеко на звание автора лучшего гола недели претендовали полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, полузащитник "Базеля" Таулант Джака и защитник "Челси" Давид Луиз.



Теги: Джеко Глушаков
Сегодня, 14:39
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