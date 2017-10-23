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Молодежка "Краснодара" обыграла "Локомотив"

В матче 14-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Локомотив" в один гол уступил "Краснодару".

Молодежное первенство. 14 тур

"Локомотив" - "Краснодар" - 0:1

Голы: Куражов, 68

"Локомотив": Лобанцев, Шигорев, Поникаров (Карапузов, 73), Лапшов, Гюрджан (Цаллагов, 83), Андрюхин, Галаджан, Стукалов (Саркисян, 88), Поярков, Рубцов (Чиканчи, 31), Миронов (Чёрный, 71)

"Краснодар": Сафонов, Ивашин, Иванов, Бочко, Бородин, Уткин (Насонкин, 78), Голубев, Черников (Текучёв, 18), Сергеев (Халназаров, 46), Бутенко (Куражов, 65), Сулейманов (Яськов, 83)

Предупреждения: Бутенко, 9, Иванов, 41, Уткин, 75, Лапшов, 87
Теги: Краснодар Локомотив
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