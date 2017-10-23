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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Молодежка "Краснодара" обыграла "Локомотив"
В матче 14-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Локомотив" в один гол уступил "Краснодару".
Молодежное первенство. 14 тур
"Локомотив" - "Краснодар" - 0:1
Голы: Куражов, 68
"Локомотив": Лобанцев, Шигорев, Поникаров (Карапузов, 73), Лапшов, Гюрджан (Цаллагов, 83), Андрюхин, Галаджан, Стукалов (Саркисян, 88), Поярков, Рубцов (Чиканчи, 31), Миронов (Чёрный, 71)
"Краснодар": Сафонов, Ивашин, Иванов, Бочко, Бородин, Уткин (Насонкин, 78), Голубев, Черников (Текучёв, 18), Сергеев (Халназаров, 46), Бутенко (Куражов, 65), Сулейманов (Яськов, 83)
Предупреждения: Бутенко, 9, Иванов, 41, Уткин, 75, Лапшов, 87
Молодежное первенство. 14 тур
"Локомотив" - "Краснодар" - 0:1
Голы: Куражов, 68
"Локомотив": Лобанцев, Шигорев, Поникаров (Карапузов, 73), Лапшов, Гюрджан (Цаллагов, 83), Андрюхин, Галаджан, Стукалов (Саркисян, 88), Поярков, Рубцов (Чиканчи, 31), Миронов (Чёрный, 71)
"Краснодар": Сафонов, Ивашин, Иванов, Бочко, Бородин, Уткин (Насонкин, 78), Голубев, Черников (Текучёв, 18), Сергеев (Халназаров, 46), Бутенко (Куражов, 65), Сулейманов (Яськов, 83)
Предупреждения: Бутенко, 9, Иванов, 41, Уткин, 75, Лапшов, 87
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