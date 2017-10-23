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Массимо Каррера: большая часть негатива в адрес "Спартака" - от зависти

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, какой он видит ситуацию в нынешнем сезоне, а также о своем отношении к критике.

"Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше.

Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создаёт вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована "Спартаку" из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку внутри.

В "Спартаке" не было кризиса. В футболе сложно побеждать постоянно. Посмотрите на другие клубы. Соперники изучают твой стиль игры и постепенно находят управу на тебя. Такие проблемы - обычное дело для футбола.

Я всегда говорил, что выиграть чемпионат России второй раз гораздо сложнее, чем в первый. Каждый матч сложен. Когда ты испытываешь давление, победить еще сложнее. В прошлом сезоне никто не думал, что "Спартак" будет фаворитом в борьбе за золото, на нас было меньше давления.

Но когда ты начинаешь новый сезон в ранге чемпиона, выигрываешь Суперкубок России и стартуешь в Лиге чемпионов, то, разумеется, все ждут повторения прошлогодних успехов. Но это непросто. Может случиться 1000 вещей, которые приведут к различным нюансам. Это характерно не только для "Спартака", но и других команд", - цитирует Карреру "RT".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 14:54
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(2)
№3 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 15:13) #
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online

Цитата: Algus64
Как говаривал незабвенный товарищ Бендер: "Я человек завистливый, но тут завидовать нечему."


но тем неменее сижу на всех ветках кб и там гажу, как и все болелы болотных.

""Если вас критикуют, то значит вы всё делаете правильно. Потому что люди нападают на всякого у кого есть мозги"". БРИС ЛИ
Регистрация: 1.10.2015
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И это Бромантану хлебнул с утра!! stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 15:06) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как говаривал незабвенный товарищ Бендер: "Я человек завистливый, но тут завидовать нечему."
Регистрация: 22.02.2013
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