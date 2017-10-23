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"Базель" продал все билеты на игру с ЦСКА

Швейцарский "Базель" реализовал все билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Все билеты на домашний матч "Базеля" против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды.

Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу", - цитирует представителя "Базеля" ТАСС.
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 15:06
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