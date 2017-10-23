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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Базель" продал все билеты на игру с ЦСКА
Швейцарский "Базель" реализовал все билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
"Все билеты на домашний матч "Базеля" против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды.
Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу", - цитирует представителя "Базеля" ТАСС.
"Все билеты на домашний матч "Базеля" против ЦСКА проданы. Мы ожидаем аншлаг среди швейцарских болельщиков на матч против российской команды.
Болельщикам команды гостей мы выделили 1700 билетов, однако информацию о том, сколько примерно приедет фанатов из России, мы сможем дать в пятницу", - цитирует представителя "Базеля" ТАСС.
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