Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Билеты на матч "Севилья" - "Спартак" не поступят в свободную продажу

Билеты на матч Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" не поступят в свободную продажу для болельщиков. Встреча состоится 1 ноября в Испании.

"Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене", - сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Чемпионат
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 15:54
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.