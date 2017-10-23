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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Билеты на матч "Севилья" - "Спартак" не поступят в свободную продажу
Билеты на матч Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" не поступят в свободную продажу для болельщиков. Встреча состоится 1 ноября в Испании.
"Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене", - сообщили в пресс-службе испанского клуба.
Чемпионат
"Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене", - сообщили в пресс-службе испанского клуба.
Чемпионат
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