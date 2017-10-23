Билеты на матч "Севилья" - "Спартак" не поступят в свободную продажу

Билеты на матч Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" не поступят в свободную продажу для болельщиков. Встреча состоится 1 ноября в Испании."Небольшое количество билетов, которым мы располагаем на этот матч, не попадёт в свободную продажу. Все эти билеты будут в распоряжении держателей абонементов для того, чтобы они могли приобрести их для членов семьи и друзей по специальной цене", - сообщили в пресс-службе испанского клуба.