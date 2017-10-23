Ловрен после матча с "Тоттенхэмом" удалил фото из Инстаграма, информацию про "Ливерпуль" и закрыл комментарии

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен после матча 9-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:4) радикально отреагировал на критику за две результативные ошибки, информирует givemesport.com.Игрок удалил свое фото из профиля в Инстаграме, стер информацию о "Ливерпуле" из описания и закрыл комментарии к своей странице. "Красные" занимают 9-е место в турнирной таблице.