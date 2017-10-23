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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:48
Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу
Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу
16:04
Ловрен после матча с "Тоттенхэмом" удалил фото из Инстаграма, информацию про "Ливерпуль" и закрыл комментарии
Ловрен после матча с "Тоттенхэмом" удалил фото из Инстаграма, информацию про "Ливерпуль" и закрыл комментарии
12:59
Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита (6)
Александр Кержаков: если российский игрок талантлив, он будет играть вне зависимости от лимита (6)
10:36
Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов (2)
Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов (2)
Ловрен после матча с "Тоттенхэмом" удалил фото из Инстаграма, информацию про "Ливерпуль" и закрыл комментарии
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен после матча 9-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:4) радикально отреагировал на критику за две результативные ошибки, информирует givemesport.com.
Игрок удалил свое фото из профиля в Инстаграме, стер информацию о "Ливерпуле" из описания и закрыл комментарии к своей странице. "Красные" занимают 9-е место в турнирной таблице.
Игрок удалил свое фото из профиля в Инстаграме, стер информацию о "Ливерпуле" из описания и закрыл комментарии к своей странице. "Красные" занимают 9-е место в турнирной таблице.
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