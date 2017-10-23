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Фабио Капелло исключил свое возвращение в "Милан"

Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло рассказал, что не намерен возвращаться в "Милан".

"Могу ли я вернуться в "Милан"? Нет, я стал тренером другой команды. Мне предложили спасти "Цзянсу". У меня действует контракт еще один год, после этого я буду отдыхать", - цитирует Капелло Football Italia.
Теги: Капелло
Сегодня, 17:36
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