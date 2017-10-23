Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи ЧМ-2018 с Грецией

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для подготовки к стыковым матчам чемпионата мира 2018 года с Грецией (9 и 12 ноября).Всего в заявку включены 23 игрока.