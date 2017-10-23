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Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи ЧМ-2018 с Грецией

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для подготовки к стыковым матчам чемпионата мира 2018 года с Грецией (9 и 12 ноября).

Всего в заявку включены 23 игрока.

Теги: Пашалич Сборная Хорватии
Сегодня, 18:21
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Видать, плохи дела у Хорватии, раз до Пашаличей скатились.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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