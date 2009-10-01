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"Локомотив" нанёс "Краснодару" пятое поражение подряд

"Локомотив" выиграл у "Краснодара" в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.

Чемпионат России

14 тур

"Локомотив" - "Краснодар" 2:0

Голы: Ал. Миранчук, 25, Фернандеш, 85.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90+1), Ан. Миранчук (Рыбус, 76), Лысов, Фернандеш, Фарфан.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо (Лаборде, 59), Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Теги: Локомотив Краснодар
Сегодня, 21:30
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22
(2)
№22 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Очень грамотно нейтрализовали атаку Краснодара и при малых моментах у чужих ворот удачно их реализовали.
Все молодцы, команду с победой!


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№21 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
с Победой Паровозы удачи нам в следующих играх!!
Регистрация: 18.03.2012
№20 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Палыч, подвинул вагабондей
Регистрация: 24.11.2008
№19 Написал: imaginary (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
всё по делу, Краснодар наглухо затух
Регистрация: 7.02.2010
№18 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:37) #
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online

Пусть проигрывают пока не уберут Шалимова с его унылой игрой и проигрышом абсолютно всем конкурентам! Просто фиаско.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№17 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
сливают Шалимова.

Жизнь Бумеранг, все козлу вернулось за 94...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№16 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dryhnozaurus
Паровозы - ура! Бьёмся, за что бьёмся - покажет конец сезона, но пока что Убице - убиться нафиг))(если ты здесь, то до сих пор хэйтеришь Палыча? можно в личку) Следующий матч крайне важен, вот если его выиграем - то все станет очень интересно)

давно не видно-не слышно) и личка пустая))
Регистрация: 9.11.2011
№15 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
браво браво Поезда!
Регистрация: 30.10.2012
№14 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:35) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Следующий матч круга? Локо без Тарасова, мы без Паредеса...
Гарик в Питер возвращается
Наши на спаде и должны быть эмоционально заряжены потерей первого места
Локо на подъеме и должны быть эмоционально заряжены победой
В общем будет жарко


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№13 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:35) #
  • +4
  •  (4)
online

Локомотив с уверенной победой!
В данный момент самая тактически грамотная
команда в России...
Вот что Сёмин животворящий делает!
Регистрация: 7.05.2010
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Теперь-то стукача-писаря уволят?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
привет бомжам которые так любили писать про таблицу,а так же ослам которые подлизывают болотным,ешьте свой навоз говноеды,Локо вцепился в бомжатские глотки как ротвейлер,просто молодцы
Регистрация: 3.08.2016
№10 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Паровозы - ура! Бьёмся, за что бьёмся - покажет конец сезона, но пока что Убице - убиться нафиг))(если ты здесь, то до сих пор хэйтеришь Палыча? можно в личку) Следующий матч крайне важен, вот если его выиграем - то все станет очень интересно)
Регистрация: 12.06.2016
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Локо с победой... над Зенитом теперь находитесь, здорово для интриги.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:34) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Паровозов с первым местом,счёт по игре.Не понимаю что с быками,не сказать что играют плохо,но не забивать столько матчей подряд,может сливают Шалимова.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
с победой всех наших! неплохо. Краснодар донный. через неделю будет сеча. спасибо!
Регистрация: 9.11.2011
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Следующая игра будет самой жаркой.
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: Campos Москва (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Быки, забирайте Рахимова, пока он не занят.
Регистрация: 26.12.2008
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну чо физрук на выход?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Lacan (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ну что, Шалимов, пора собирать чемодан и тю-тю! Бездарь!!!
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Краснодар - редкостное говно.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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