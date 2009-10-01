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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" нанёс "Краснодару" пятое поражение подряд
"Локомотив" выиграл у "Краснодара" в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.
Чемпионат России
14 тур
"Локомотив" - "Краснодар" 2:0
Голы: Ал. Миранчук, 25, Фернандеш, 85.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90+1), Ан. Миранчук (Рыбус, 76), Лысов, Фернандеш, Фарфан.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо (Лаборде, 59), Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Чемпионат России
14 тур
"Локомотив" - "Краснодар" 2:0
Голы: Ал. Миранчук, 25, Фернандеш, 85.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90+1), Ан. Миранчук (Рыбус, 76), Лысов, Фернандеш, Фарфан.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо (Лаборде, 59), Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
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