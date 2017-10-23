Юрий Семин: рад первому месту

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара"
"На команду влияет все, иногда даже и поражение может повлиять позитивно,. Этой победой доставили радость болельщикам. Самое главное, что мы победили при очень хорошей игре. Особенно хочу отметить Фарфана и Алексея Миранчука, которые сегодня выполняли и оборонительные функции, и атакующие.
Мы говорим в тактическом плане. У перечисленных игроков было сложное задание. Какое? Секрет. Очень сложно обыграть "Краснодар", для нас это неприятная команда, которая хорошо играет в пас и владеет мячом. Но и мы не отставали в этом плане.
Календарь все время тяжелый, легко не бывает. В нашем чемпионате сложно предсказывать результаты и фаворитов. Посмотрите, "Амкар" забирает очки у "Спартака" после такой победы над "Севильей". Такая же ситуация была и у нас. Сегодня же я доволен всем и всеми", - сказал Семин.
"На команду влияет все, иногда даже и поражение может повлиять позитивно,. Этой победой доставили радость болельщикам. Самое главное, что мы победили при очень хорошей игре. Особенно хочу отметить Фарфана и Алексея Миранчука, которые сегодня выполняли и оборонительные функции, и атакующие.
Мы говорим в тактическом плане. У перечисленных игроков было сложное задание. Какое? Секрет. Очень сложно обыграть "Краснодар", для нас это неприятная команда, которая хорошо играет в пас и владеет мячом. Но и мы не отставали в этом плане.
Календарь все время тяжелый, легко не бывает. В нашем чемпионате сложно предсказывать результаты и фаворитов. Посмотрите, "Амкар" забирает очки у "Спартака" после такой победы над "Севильей". Такая же ситуация была и у нас. Сегодня же я доволен всем и всеми", - сказал Семин.
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