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Юрий Семин: рад первому месту

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара"

"На команду влияет все, иногда даже и поражение может повлиять позитивно,. Этой победой доставили радость болельщикам. Самое главное, что мы победили при очень хорошей игре. Особенно хочу отметить Фарфана и Алексея Миранчука, которые сегодня выполняли и оборонительные функции, и атакующие.

Мы говорим в тактическом плане. У перечисленных игроков было сложное задание. Какое? Секрет. Очень сложно обыграть "Краснодар", для нас это неприятная команда, которая хорошо играет в пас и владеет мячом. Но и мы не отставали в этом плане.

Календарь все время тяжелый, легко не бывает. В нашем чемпионате сложно предсказывать результаты и фаворитов. Посмотрите, "Амкар" забирает очки у "Спартака" после такой победы над "Севильей". Такая же ситуация была и у нас. Сегодня же я доволен всем и всеми", - сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Краснодар
Сегодня, 21:37
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№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья, Палыч.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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