Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Шалимов: разговоров с руководством по поводу отставки не было

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов не разговаривал с руководством "быков" по поводу возможной отставки.

"Краснодар" проиграл "Локомотиву" в матче 14-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Поражение стало для краснодарцев четвертым подряд.

"Давление в связи с результатами есть . Но что здесь делать? Оно неприятное, но не настолько, чтобы опускать руки, надо двигаться дальше. Разговоров с руководством по поводу отставки не было, мы работаем, а руководство держит всё под контролем", - цитирует Шалимова ТАСС.
Теги: Шалимов Красножан Локомотив
Сегодня, 22:24
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Дурачьё, вы никак не поймете, что дело не в Шалимове.

Умник))))) конечно не в писаре дело, он-то топ тренер, пусть дальше работает, а он когда-нибудь напишет очередную рукопись, где нам и расскажет дуракам, в чём же было дело...и явно не в нём.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Дурачьё, вы никак не поймете, что дело не в Шалимове.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:52) #
  • +4
  •  (4)

шпалыч тебя за Садырина с Ураланом сплавил ,теперь и с краснодаром...
Регистрация: 22.11.2014
№5 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
И.Шалимов:"Давление в связи с результатами есть . Но что здесь делать? Оно неприятное, но не настолько, чтобы опускать руки, надо двигаться дальше
rage Куда двигаться? Уже дальше некуда. Неужели не видишь,что команда сплавляет тебя в открытую?
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:37) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Этот хмырь до последнего держаться будет, пока отступными перед носом не помахают...сам не уйдет, физрук чёртов


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 22:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Вот и двигай дальше. Мужик ты или как?
Регистрация: 25.10.2016
№2 Написал: Клим Климов (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (1)

а эти разговоры должны были быть!!
Регистрация: 1.07.2017
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:26) #
  • +4
  •  (6)
online

Ну и зaeбись. До матча с нами вообще с ними не разговаривай.
Регистрация: 3.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.