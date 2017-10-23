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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марсело: Бензема – звезда, как и все, с кем я играю в "Реале"
Защитник "Реала" Марсело прокомментировал игру нападающего "сливочных" Карим Бензема.
"Он отличный футболист. Роналду забивает много голов, но и Бензема тоже. Есть еще Асенсио, Иско. Это нормально, что фанаты просят большего, хотят, чтобы форварды забивали больше, но Бензема делает не только это.
Карим ассистирует, много двигается. Для меня он лучший 9-й номер в Европе. Дело не в том, что я его защищаю, хотя я до последнего со своими партнерами по команде. Бензема – звезда, как и все, с кем я играю в "Реале", - цитирует Марсело Football Espana.
"Он отличный футболист. Роналду забивает много голов, но и Бензема тоже. Есть еще Асенсио, Иско. Это нормально, что фанаты просят большего, хотят, чтобы форварды забивали больше, но Бензема делает не только это.
Карим ассистирует, много двигается. Для меня он лучший 9-й номер в Европе. Дело не в том, что я его защищаю, хотя я до последнего со своими партнерами по команде. Бензема – звезда, как и все, с кем я играю в "Реале", - цитирует Марсело Football Espana.
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