Марсело: Бензема – звезда, как и все, с кем я играю в "Реале"

Защитник "Реала" Марсело прокомментировал игру нападающего "сливочных" Карим Бензема."Он отличный футболист. Роналду забивает много голов, но и Бензема тоже. Есть еще Асенсио, Иско. Это нормально, что фанаты просят большего, хотят, чтобы форварды забивали больше, но Бензема делает не только это.Карим ассистирует, много двигается. Для меня он лучший 9-й номер в Европе. Дело не в том, что я его защищаю, хотя я до последнего со своими партнерами по команде. Бензема – звезда, как и все, с кем я играю в "Реале", - цитирует Марсело Football Espana.