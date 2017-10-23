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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Зинедин Зидан: Роналду – лучший игрок своего поколения
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал форварда Криштиану Роналду лучшим игроком своего поколения.
"Роналду – лучший игрок своего поколения, он значительно лучше остальных. Он показывал это стабильно в течение всей своей карьеры. У него есть способность делать результат в важных матчах.
Все его призы – абсолютно заслужены", - цитирует Зидана Football Espana.
"Роналду – лучший игрок своего поколения, он значительно лучше остальных. Он показывал это стабильно в течение всей своей карьеры. У него есть способность делать результат в важных матчах.
Все его призы – абсолютно заслужены", - цитирует Зидана Football Espana.
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